Covid, Giani: 934 nuovi contagiati in Toscana. Vaccini: 891.830 somministrati (Di martedì 13 aprile 2021) I nuovi casi positivi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono 934 su 23.879 test di cui 12.549 tamponi molecolari e 11.330 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,91% (12,2% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post.

