Covid | Gelmini | a maggio riapertura di tutte le attività economiche

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gelmini

"Maggio sarà il mese delle riaperture di tutte le attività economiche". Lo ha detto la ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastellaa TgCom 24. "Tutti i ministeri sono al lavoro per preparare i protocolli per riaprire anche gli eventi, le fiere, il turismo", ha aggiunto sottolineando che occorre una "grande attenzione ...... Roberto Speranza, e degli Affari regionali, Mariastella, e per conoscenza al generale Francesco Paolo Figliuolo e al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. 'Si tratta - afferma nella ...Vaccini, le regioni che ne hanno fatti di più Secondo l’indice YouTrend che analizza l’andamento delle vaccinazioni anti Covid nelle regioni italiane in base a 5 parametri (dosi somministrate rispetto ...Ore 14.08 - Immunologa Viola: su J&J ci vuole azione coordinata europea «La Fda sospende in via precauzionale il vaccino J&J a causa di 6 eventi di trombosi in donne giovani. Anche Ema sta rivalutando ...