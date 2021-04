Covid, Firenze: commercianti davanti alla Prefettura. Lo sfogo di Valenza (titolare di Gilli e Paszkowski) (Di martedì 13 aprile 2021) Erano un migliaio, a Firenze, a gridare lo slogan sotto la Prefettura. «Fateci riaprire o il primo maggio riapriremo da soli». La protesta dei commercianti, a Firenze, è stata forte. Portavoce Marco Valenza, titolare di Gilli e Paszkowski, in piazza della Repubblica: «I nostri due locali danno lavoro a 90 dipendenti, che sono un prolungamento della nostra famiglia», racconta, attorniato da lavoratori del settore che indossano la divisa bianca da lavoro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 aprile 2021) Erano un migliaio, a, a gridare lo slogan sotto la. «Fateci riaprire o il primo maggio riapriremo da soli». La protesta dei, a, è stata forte. Portavoce Marcodi, in piazza della Repubblica: «I nostri due locali danno lavoro a 90 dipendenti, che sono un prolungamento della nostra famiglia», racconta, attorniato da lavoratori del settore che indossano la divisa bianca da lavoro L'articolo proviene daPost.

