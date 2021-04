Covid, Fabrizio Curcio: «Troppe persone non si prenotano per le vaccinazioni» (Di martedì 13 aprile 2021) La campagna vaccinale in Italia stra proseguendo a ritmi abbastanza rapidi. Negli ultimi giorni il commissario per l'emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, ha emanato una nuova ordinanza che chiarisce l'ordine da seguire per le vaccinazioni. Questo permetterà di immunizzare prima coloro che risultano più fragili e coloro che hanno un'età maggiore di 80 anni. Nonostante tutto però sono ancora molti coloro che, pur avendone diritto, non si sono prenotati. A lanciare l'allarme è stato Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. Fabrizio Curcio parla della campagna vaccinale Molti degli aventi diritto a ricevere il vaccino Covid non si sono ancora prenotati. A lanciare l'allarme è il capo della Protezione ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 13 aprile 2021) La campagna vaccinale in Italia stra proseguendo a ritmi abbastanza rapidi. Negli ultimi giorni il commissario per l'emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, ha emanato una nuova ordinanza che chiarisce l'ordine da seguire per le. Questo permetterà di immunizzare prima coloro che risultano più fragili e coloro che hanno un'età maggiore di 80 anni. Nonostante tutto però sono ancora molti coloro che, pur avendone diritto, non si sono prenotati. A lanciare l'allarme è stato, capo della Protezione Civile, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica.parla della campagna vaccinale Molti degli aventi diritto a ricevere il vaccinonon si sono ancora prenotati. A lanciare l'allarme è il capo della Protezione ...

