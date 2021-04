Covid e matrimonio: a Roma diminuiti divorzi e separazioni dall’inizio della pandemia. Scopriamo perché (Di martedì 13 aprile 2021) Il lockdown sembrava essere la tempesta perfetta per le coppie in crisi e invece, stare insieme 24 su 24, pare abbia fatto bene all’amore. Almeno nel Bel Paese. Se la convivenza forzata ha fatto “esplodere” le coppie di mezzo mondo lo stesso non può dirsi per l’Italia, almeno stando agli ultimi dati forniti dalla sezione Famiglia del Tribunale di Roma e elaborati dall’Associazione Diritto e Psicologia della Famiglia ( DPF). Meno separazioni e divorzi nell’anno della pandemia Nell’anno nero della pandemia si è inaspettatamente registrata una diminuzione del 15 % del numero delle separazioni rispetto all’anno precedente. Di contro si è rivelato un aumento, sia pure lieve delle separazioni consensuali (+2%) che hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021) Il lockdown sembrava essere la tempesta perfetta per le coppie in crisi e invece, stare insieme 24 su 24, pare abbia fatto bene all’amore. Almeno nel Bel Paese. Se la convivenza forzata ha fatto “esplodere” le coppie di mezzo mondo lo stesso non può dirsi per l’Italia, almeno stando agli ultimi dati forniti dalla sezione Famiglia del Tribunale die elaborati dall’Associazione Diritto e PsicologiaFamiglia ( DPF). Menonell’annoNell’anno nerosi è inaspettatamente registrata una diminuzione del 15 % del numero dellerispetto all’anno precedente. Di contro si è rivelato un aumento, sia pure lieve delleconsensuali (+2%) che hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid matrimonio Brasile. Il labirinto della crisi tra Bolsonaro, Covid e militari ... colpevole di una cauta presa di distanza dal negazionismo presidenziale sul Covid. Il giorno ... Il matrimonio d'interesse dei militari con l'ex colonnello, però, ha finito per trasformarsi in una ...

Martina Colombari: 'Io e Billy Costacurta dallo psicologo per le liti con nostro figlio' Le difficoltà degli adolescenti ai tempi del Covid " Il Covid ha rotto gli equilibri, ha stravolto ... nato nel 2004, lo stesso anno in cui la Colombari e Costacurta si sono uniti in matrimonio. Sono ...

Martina Colombari: “Io e Billy Costacurta dallo psicologo per le liti con nostro figlio” Già prima del Covid i genitori italiani non erano capaci ... lo stesso anno in cui la Colombari e Costacurta si sono uniti in matrimonio. Sono una delle coppie più longeve e "normali" dello ...

