Covid De Rossi | l’ex Roma dimesso dallo Spallanzani | ecco le ultime sulle sue condizioni

(Di martedì 13 aprile 2021) Daniele Deè statodall'ospedaledi, Marchisio rincuora Zaniolo: “So cosa sta passando, sono convinto di una cosa”L'ex capitano dellae collaboratore di Roberto Mancini sembra aver superato brillantemente il periodo di ricovero a causa del19. Lo scorso 8 aprile Deera stato preventivamente messo sotto osservazione dai medici della capitale, avendo riscontrato alcune complicazioni in seguito al focolaio maturato nel ritiro della Nazionale azzurra. Proprio in occasione degli ultimi impegni di qualificazione mondiale, infatti, l'ex centrocampista avrebbe riscontrato la sua positività al virus, venendo successivamente ricoverato per una polmonite interstiziale bilaterale che aveva fatto preoccupare non ...

Daniele Deera stato ricoverato per una polmonite dail 9 aprile, in seguito al focolaio scoppiato nel ritiro della Nazionale italiana durante le partite di qualificazione ai Mondiali 2022. De...Deera ricoverato per la positività alda giovedì ma i responsabili sanitari dell'ospedale romano sin dai primi giorni avevano parlato di miglioramenti e oggi hanno deciso di rimandare l'...Il Covid-19 non molla la presa ... tra i quali l’appena assunto Daniele De Rossi (attualmente ricoverato presso l’Ospedale Spallanzani di Roma per una polmonite bilaterale), ha spinto alla cautela il ...De Rossi era ricoverato per la positività al Covid da giovedì ma i responsabili sanitari dell'ospedale romano sin dai primi giorni avevano parlato di miglioramenti e oggi hanno deciso di rimandare ...