Covid | de Magistris | “De Luca è il primo imbucato dei vaccini | i suoi annunci molto gravi e illusori”

(Di martedì 13 aprile 2021) “Decon le dichiarazioni di ieri sulle vaccinazioni agli operatori turistici continua a illudere le categorie, a non dare una risposta e a creare un conflitto col governo, perché il piano vaccinale deve essere nazionale e deve seguire criteri oggettivi. Del resto, che ti vuoi aspettare? Noi parliamo di imbucati, ma alla fine ilè stato lui. Uno che salta la fila e si fa il vaccino prima di quelli che ne hanno diritto, che esempio vuol dare? È chiaro che alla fine si ha la sensazione che ognuno può fare quello che ritiene”. È il commento pronunciato ai microfoni de “La Radiazza”, su Radio Marte, dal sindaco di Napoli, Luigi de, rispondendo a una domanda del conduttore Gianni Simioli sullo stato della vaccinazione in Campania e sull’ultimoo del presidente regionale ...

...di crisi " spiega infatti Spirlì - sulla situazione di Cosenza e sull'aumento dei postinegli ... che non manca di lanciare una pesante invettiva contro l'aspirante governatore Luigi DeQuello che abbiamo deciso è l'aumento dei postiin vari ospedali di ogni provincia, anche se ... Spirlì: 'I rimproveri di de? Negli ospedali di Napoli muoiono nei gabinetti e le formiche ...La vaccinazione in Calabria “sta prendendo il ritmo giusto”. I tempi sono chiaramente quelli di una sanità che è stata indebolita nel corso degli anni “ma che con grande coraggio e con grande tenacia ...VIDEO | Secondo Filippo Sestito di Liberi per Crotone bisogna riattivare le strutture ferme da tempo, per decongestionare i reparti: «Il commissariamento della sanità calabrese ha fallito» ...