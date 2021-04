Covid: D'Amato, 'a breve pronti per 60mila vaccini al giorno, ma servono dosi e chiarezza' (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Il Lazio è un modello nella campagna vaccinale. Ci stiamo attrezzando per 60mila somministrazioni al giorno. Significa avere a disposizione 1.812.000 dosi al mese. La macchina è tarata per fare questo. Ma abbiamo bisogno di chiarezza". Lo ha detto l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato intervenendo all'inaugurazione dell'hub vaccinale di Valmontone. Ricordando di aver "superato ieri 1.300.000 somministrazioni", D'Amato ha aggiunto: "Ci devono dare le dosi e dire quante saranno quelle di maggio. Perché noi abbiamo bisogno di programmazione". "Ieri è stata aperta la prenotazione ai 60enni e 61enni, ma servono le dosi. Stiamo lavorando da un anno incessantemente ma - ha continuato a ripetere - ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Il Lazio è un modello nella campagna vaccinale. Ci stiamo attrezzando persomministrazioni al. Significa avere a disposizione 1.812.000al mese. La macchina è tarata per fare questo. Ma abbiamo bisogno di". Lo ha detto l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'intervenendo all'inaugurazione dell'hub vaccinale di Valmontone. Ricordando di aver "superato ieri 1.300.000 somministrazioni", D'ha aggiunto: "Ci devono dare lee dire quante saranno quelle di maggio. Perché noi abbiamo bisogno di programmazione". "Ieri è stata aperta la prenotazione ai 60enni e 61enni, male. Stiamo lavorando da un anno incessantemente ma - ha continuato a ripetere - ...

