Covid: D'Amato, 'a breve pronti per 60mila vaccini al giorno, ma servono dosi e chiarezza' (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – "Il Lazio è un modello nella campagna vaccinale. Ci stiamo attrezzando per 60mila somministrazioni al giorno. Significa avere a disposizione 1.812.000 dosi al mese. La macchina è tarata per fare questo. Ma abbiamo bisogno di chiarezza". Lo ha detto l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato intervenendo all'inaugurazione dell'hub vaccinale di Valmontone.

