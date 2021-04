Covid: D'Amato, 'a breve pronti per 60mila vaccini al giorno, ma servono dosi e chiarezza' (Di martedì 13 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 13 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: D'Amato, 'a breve pronti per 60mila vaccini al giorno, ma servono dosi e chiarezza'... - BasicLifeSupp : Vaccini Covid. I Fisioterapisti a D’Amato: “Malgrado l’obbligo vaccinale tantissimi di noi non ancora contattati” - ilpensiero : RT @forwardRPM: 'Dobbiamo ripensare la medicina del territorio, il rapporto con il medico di base, facendo uno scatto in avanti nella digit… - mcuart : RT @paciolla_sabino: Sui vaccini anti COVID, due posizioni diverse, quella del Prof. De Mattei da una parte, e quella dell’avv. Amato e del… - anto_gaudioso : RT @forwardRPM: 'Dobbiamo ripensare la medicina del territorio, il rapporto con il medico di base, facendo uno scatto in avanti nella digit… -