Covid: da ministero Salute indicazioni per rientro al lavoro dopo malattia (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) - "I lavoratori risultati positivi alla ricerca di Sars-CoV-2, e che presentano sintomi di malattia non gravi e senza essere stati ricoverati, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)". Lo prevede la circolare 'indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata' del ministero della Salute, firmata dal direttore ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "I lavoratori risultati positivi alla ricerca di Sars-CoV-2, e che presentano sintomi dinon gravi e senza essere stati ricoverati, possono rientrare in servizioun periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguitoalmeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)". Lo prevede la circolare 'per la riammissione in servizio dei lavoratoriassenza per-19 correlata' deldella, firmata dal direttore ...

Advertising

reportrai3 : Maria Cristina Rota, procuratore aggiunto di Bergamo che indaga su mancato aggiornamento del piano pandemico e gest… - Open_gol : Il ministero della Salute avrebbe comunicato per anni dati falsi all’Oms. Le anticipazioni della puntata di questa… - Agenzia_Ansa : Covid: record di morti in Brasile, 4.195 in 24 ore I contagi sono stati quasi 87 mila, oltre 13 milioni in totale… - ierogamos : “Covid, la cura ‘paracetamolo e vigile attesa’ è criminale”: Mangiagalli accusa il ministero della Salute… - HakulinenMaria : RT @reportrai3: Maria Cristina Rota, procuratore aggiunto di Bergamo che indaga su mancato aggiornamento del piano pandemico e gestione del… -