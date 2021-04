Covid, come funziona il nuovo tampone salivare che rileva il virus in anticipo (Di martedì 13 aprile 2021) Novità sul fronte della lotta al Covid. Un nuovo tampone è in grado di rilevare la presenza del Sars-CoV-2 da un giorno e mezzo fino a 4,5 giorni prima che raggiunga il livello di rilevamento del prelievo nasale. Si tratta di un test salivare messo a punto da un'equipe di ricercatori del California Institute of Technology (Caltech), coordinato dal professor Rustem F. Ismagilov, in collaborazione con colleghi del Dipartimento di Salute Pubblica della città di Pasadena, in California. Il progetto è stato finanziato dalla Bill & Melinda Gates Foundation. Il nuovo tampone, è bene dirlo, è in fase di sviluppo. Il vantaggio del test salivare, presentato come più rapido e preciso rispetto ai tamponi nasali, è che si può ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 aprile 2021) Novità sul fronte della lotta al. Unè in grado dire la presenza del Sars-CoV-2 da un giorno e mezzo fino a 4,5 giorni prima che raggiunga il livello dimento del prelievo nasale. Si tratta di un testmesso a punto da un'equipe di ricercatori del California Institute of Technology (Caltech), coordinato dal professor Rustem F. Ismagilov, in collaborazione con colleghi del Dipartimento di Salute Pubblica della città di Pasadena, in California. Il progetto è stato finanziato dalla Bill & Melinda Gates Foundation. Il, è bene dirlo, è in fase di sviluppo. Il vantaggio del test, presentatopiù rapido e preciso rispetto ai tamponi nasali, è che si può ...

