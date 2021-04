Covid Brasile, Bolsonaro: “Le restrizioni? Sono dittatura” (Di martedì 13 aprile 2021) Le restrizioni imposte contro il coronavirus come il comunismo e le dittature. Il paragone è del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, “Oggi ti danno modo di capire cos’è il comunismo e qual è il prototipo dei dittatori quelli che decidono il divieto di culto, il coprifuoco, l’espropriazione di beni immobili, le restrizioni alla circolazione”, ha scritto il presidente, in un post sul suo profilo Facebook. Nel suo messaggio Bolsonaro, che ha sempre rifiutato le restrizioni nonostante la criticità della situazione sanitaria, ha sottolineato che le misure implicano che “sempre più persone perdono il lavoro” e che “il caos bussa alle porte dei brasiliani “. Poi ha aggiunto: “Chiedetevi cosa può fare ciascuno di noi per il Brasile e la sua libertà”. Spiegando che “nei ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Leimposte contro il coronavirus come il comunismo e le dittature. Il paragone è del presidente del, Jair, “Oggi ti danno modo di capire cos’è il comunismo e qual è il prototipo dei dittatori quelli che decidono il divieto di culto, il coprifuoco, l’espropriazione di beni immobili, lealla circolazione”, ha scritto il presidente, in un post sul suo profilo Facebook. Nel suo messaggio, che ha sempre rifiutato lenonostante la criticità della situazione sanitaria, ha sottolineato che le misure implicano che “sempre più persone perdono il lavoro” e che “il caos bussa alle porte dei brasiliani “. Poi ha aggiunto: “Chiedetevi cosa può fare ciascuno di noi per ile la sua libertà”. Spiegando che “nei ...

