Covid, Berlino tira "freno di emergenza" su decisioni dei Lander (Di martedì 13 aprile 2021) Come preannunciato, la Germania ha deciso di tirare il "freno di emergenza" (o "Notbremse") imponendo delle restrizioni a livello nazionale e per farlo ha approvato in Consiglio dei ministri a Berlino ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) Come preannunciato, la Germania ha deciso dire il "di" (o "Notbremse") imponendo delle restrizioni a livello nazionale e per farlo ha approvato in Consiglio dei ministri a...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Berlino Covid, stretta in Germania. Merkel: "Siamo nella morsa della terza ondata" Governo approva misure nazionali. Nel Paese 10.810 nuovi contagi e 294 morti Il governo di Berlino ha approvato una serie di misure valide a livello nazionale per contrastare la diffusione ...del Covid. ...

Covid, Berlino tira "freno di emergenza" su decisioni dei Lander Come preannunciato, la Germania ha deciso di tirare il "freno di emergenza" (o "Notbremse") imponendo delle restrizioni a livello nazionale e per farlo ha approvato in Consiglio dei ministri a Berlino la bozza per la modifica della legge sul tasso delle infezioni, la quale potrà imporre chiusure ulteriori con un tasso di infezione pari a 100 ogni 100.000 abitanti senza consultare i Laender. ...

In dono dalla Germania 31 ventilatori polmonari per l’ospedale militare Dei 31 totali, 25 vengono dal ministero della Difesa tedesco, e gli altri sei dal ministero della Sanità di Berlino, per un valore complessivo di 150mila euro. Il ministro slovacco della Difesa ...

