Covid, altri 476 morti. I medici chiedono al Governo di non riaprire “L’emergenza durerà per tutto il 2021” (Di martedì 13 aprile 2021) I contagio di Covid hanno iniziato a scendere. Ma nonostante ciò gli ospedali sono ancora pieni. Per questo i medici chiedono al Governo di non allentare ancora le misure restrittive. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 13.447 unità. Nelle ultime ventiquattro ore L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 13 aprile 2021) I contagio dihanno iniziato a scendere. Ma nonostante ciò gli ospedali sono ancora pieni. Per questo ialdi non allentare ancora le misure restrittive. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 13.447 unità. Nelle ultime ventiquattro ore L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

fanpage : Festeggia il compleanno al ristorante: contrae il Covid e muore, altri 43 contagiati - Corriere : L’Australia non acquista vaccini Johnson & Johnson: «No altri sieri simili a AstraZeneca» - graziano_delrio : Ognuno di noi è stanco e desidera riprendere la vita normale e lavorare come prima. Ma la condizione è farlo in sic… - vincenz94704898 : RT @laperlaneranera: @ACCEDIALSITO @ilbuonpaztore @eretico_l @SmitArianna @Overbite71 @enkidC @fracci_carlo @embonaccorso @biif @StarlightR… - MusicaTricolore : RT @NicolaPorro: Ricciardi diceva: “Grazie Cina”. Che però ci stava portando ventilatori e mascherine farlocchi. E ora spuntano altri nomi… -