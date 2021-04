Covid, 450mila casi e 8mila morti nel mondo in 24 ore (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - La pandemia da coronavirus ha fatto registrare 450mila nuovi casi in tutto il mondo nelle ultime 24 ore e oltre 8mila morti. Lo riferisce la Johns Hopkins University, che nel dettaglio comunica 454.145 contagi e 8.415 decessi, che fa salire rispettivamente a 136.676.442 i casi totali e a 2.946.124 i decessi, con 77.825.600 persone guarite dal virus. Gli Stati Uniti continuano ad essere il paese più colpito con oltre 31,2 milioni di casi e oltre 562.000 decessi. Seguono l'India, con circa 13,7 milioni di casi e oltre 171.000 decessi, e il Brasile, con oltre 13,5 milioni di infezioni e più di 354.000 decessi. Il Messico è il terzo paese per numero di decessi, con circa 210.000 morti, sebbene sia al quattordicesimo posto nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - La pandemia da coronavirus ha fatto registrarenuoviin tutto ilnelle ultime 24 ore e oltre. Lo riferisce la Johns Hopkins University, che nel dettaglio comunica 454.145 contagi e 8.415 decessi, che fa salire rispettivamente a 136.676.442 itotali e a 2.946.124 i decessi, con 77.825.600 persone guarite dal virus. Gli Stati Uniti continuano ad essere il paese più colpito con oltre 31,2 milioni die oltre 562.000 decessi. Seguono l'India, con circa 13,7 milioni die oltre 171.000 decessi, e il Brasile, con oltre 13,5 milioni di infezioni e più di 354.000 decessi. Il Messico è il terzo paese per numero di decessi, con circa 210.000, sebbene sia al quattordicesimo posto nel ...

