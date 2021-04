Covid - 19 nel Vallo di Diano: nuovi contagi, dad a Montesano e Padula (Di martedì 13 aprile 2021) Santa Marina e Capaccio: lezioni in presenza ancora sospese 12 aprile 2021 Covid - 19, caso positivo in una scuola a Baronissi: scatta la quarantena 12 aprile 2021 Covid - 19: un decesso a San ... Leggi su salernotoday (Di martedì 13 aprile 2021) Santa Marina e Capaccio: lezioni in presenza ancora sospese 12 aprile 2021- 19, caso positivo in una scuola a Baronissi: scatta la quarantena 12 aprile 2021- 19: un decesso a San ...

Advertising

RobertoBurioni : se questo fosse confermato, nel momento in cui si diagnostica un caso di COVID-19 si trattano tutti i familiari con… - NicolaPorro : Una ricerca sottolinea l'importanza dello #sport nel combattere le conseguenze del #Covid. Ma allora perché, con le… - sbonaccini : Mi auguro il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta di “isole covid free”. Non possono esserci localit… - Jerryduemila : RT @ilruttosovrano: #MiguelBose: Il Covid non esiste, ma se mettete la coca nel vaccino lo pippo volentieri. - paoloparenti9 : RT @ilruttosovrano: #MiguelBose: Il Covid non esiste, ma se mettete la coca nel vaccino lo pippo volentieri. -