Covid-19 | Moratti | “Caso Ibrahimovic? Lo segnalerò all’assessore Bolognini”

(Di martedì 13 aprile 2021) “Sarà mia cura interloquire con l’assessore, che ha la responsabilità per la campagna comunicazionale, per segnalare l’episodio che lei ha opportunamente segnalato“. Queste le parole della vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia, in risposta ad un’interrogazione fatta da Michele Usuelli, consigliere regionale di +Europa Radicali. Quest’ultimo chiedeva infatti la cancellazione dai siti istituzionali della Regione della campagna di comunicazione a favore della vaccinazione in Lombardia. La campagna aveva infatti come testimonial il calciatore del Milan Zlatan, “beccato” all’interno di un noto ristorante milanese in piena zona rossa, come documentato dal sito Fanpage.it. SportFace.