Covid-19, l’Europa supera il milione di morti. Il video (Di martedì 13 aprile 2021) Covid-19, l’Europa supera il milione di morti Roma, 13 apr. (askanews) – l’Europa ha superato la soglia di un milione di morti per Covid-19, secondo un conteggio fatto dall’Afp sulla base dei dati ufficiali forniti dalle autorità dei singoli paesi, quindi davanti ad America Latina e Caraibi con oltre 832mila morti, Stati Uniti/Canada con oltre 585mila e Asia con oltre 285mila. Il bilancio nel mondo si avvicina ai tre milioni morti. A Ginevra il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha sottolineato che la pandemia è a un “punto critico”. “Veniamo da sette settimane consecutive di casi in crescita e da quattro settimane di decessi in crescita” ha detto. I contagi ... Leggi su formiche (Di martedì 13 aprile 2021)-19,ildiRoma, 13 apr. (askanews) –hato la soglia di undiper-19, secondo un conteggio fatto dall’Afp sulla base dei dati ufficiali forniti dalle autorità dei singoli paesi, quindi davanti ad America Latina e Caraibi con oltre 832mila, Stati Uniti/Canada con oltre 585mila e Asia con oltre 285mila. Il bilancio nel mondo si avvicina ai tre milioni. A Ginevra il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha sottolineato che la pandemia è a un “punto critico”. “Veniamo da sette settimane consecutive di casi in crescita e da quattro settimane di decessi in crescita” ha detto. I contagi ...

