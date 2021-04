Covid 19 in Italia: Mario Draghi al lavoro per riaperture graduali (Di martedì 13 aprile 2021) Covid 19 in Italia: il Governo presieduto da Mario Draghi sta lavorando per riaperture graduali (con la data del 2 Giugno come possibile prima svolta). Figliuolo: “Per giugno avremo 45 milioni di dosi di vaccino”. Il Governo guidato dal premier Mario Draghi è al lavoro per stabilire riaperture graduali, tali da far ripartire l’Italia passo Leggi su 2anews (Di martedì 13 aprile 2021)19 in: il Governo presieduto dasta lavorando per(con la data del 2 Giugno come possibile prima svolta). Figliuolo: “Per giugno avremo 45 milioni di dosi di vaccino”. Il Governo guidato dal premierè alper stabilire, tali da far ripartire l’passo

Advertising

reportrai3 : Siamo in onda! Su @RaiTre e @RaiPlay - ItaliaViva : Martedì Italia Viva presenta in Senato una mozione che individua con precisione le categorie con prioritaà vaccinal… - ItalyMFA : In occasione dei 160 anni di relazioni diplomatiche????????, Min @luigidimaio ha avuto un incontro particolarmente cord… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Covid, l'Oms: «La scorsa settimana 4,4 milioni di casi, la fine della pandemia è ancora lontana» - Michele_Arnese : RT @nunziapenelope: Ho gia 4 amici che hanno prenotato in Grecia. L’idea delle isole covid free e’ ottima, e trovo invece veramente stupida… -