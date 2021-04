Covid, 1.627 positivi (554 sintomatici) su 14.571 tamponi. In calo le vittime: 7 deceduti (5 nelle ultime 48 ore) (Di martedì 13 aprile 2021) I positivi del giorno segnalati dalla Regione Campania sono 1.627, 1.073 asintomatici e 554 sintomatici, su 14.571 tamponi. tamponi antigenici del giorno: 6.882. In calo le vittime: deceduti in 7 (5 nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri)?. Totale deceduti dall’inizio della pandemia 5.824. Guariti: 1.848. Totale guariti: 263.291. Report posti letto su base regionale: terapie intensive disponibili 656, occupate 133. Posti letto di degenza disponibili 3.160, occupati 1.592. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) Idel giorno segnalati dalla Regione Campania sono 1.627, 1.073 ae 554, su 14.571antigenici del giorno: 6.882. Inlein 7 (548 ore, 2in precedenza ma registrati ieri)?. Totaledall’inizio della pandemia 5.824. Guariti: 1.848. Totale guariti: 263.291. Report posti letto su base regionale: terapie intensive disponibili 656, occupate 133. Posti letto di degenza disponibili 3.160, occupati 1.592. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

myrtamerlino : 627 vittime in 24h. Numeri ai quali non dobbiamo mai abituarci...#Covid_19 - lifestyleblogit : Covid Campania, oggi 1.627 contagi e 7 morti: bollettino 13 aprile - - ildenaro_it : #Report posti letto su base #regionale: #terapie intensive disponibili 656, occupate 133. Posti letto di #degenza d… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 #bollettinocampania Covid-19 Campania, il bollettino odierno: +1.627 po… - rep_napoli : Covid in Campania, il bollettino: 1.627 contagiati [aggiornamento delle 16:46] -