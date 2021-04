Corsport: Dopo Inter e Lazio, calendario favorevole al Napoli, potrebbe fare filotto (Di martedì 13 aprile 2021) Napoli e Lazio proveranno a fare all-in in questo finale di stagione per accaparrarsi un posto in Champions, un percorso che appare alla portata di Gattuso scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico del Napoli infatti ha ritrovato a pieno la sua squadra e potrebbe togliersi la soddisfazione di salutare De Laurentiis da trionfatore, considerando anche un calendario favorevole Inter e Lazio in arrivo al vecchio San Paolo, poi inizierà la discesa prevista dal calendario: superare le prossime due curve, significherebbe allungo e possibile filotto in dirittura Del resto il Napoli ha dimostrato che, se ci sta con la testa, è difficile da bucare La mentalità di Ringhio può ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021)proveranno aall-in in questo finale di stagione per accaparrarsi un posto in Champions, un percorso che appare alla portata di Gattuso scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico delinfatti ha ritrovato a pieno la sua squadra etogliersi la soddisfazione di salutare De Laurentiis da trionfatore, considerando anche unin arrivo al vecchio San Paolo, poi inizierà la discesa prevista dal: superare le prossime due curve, significherebbe allungo e possibilein dirittura Del resto ilha dimostrato che, se ci sta con la testa, è difficile da bucare La mentalità di Ringhio può ...

Ultime Notizie dalla rete : Corsport Dopo CorSport - 'Catania, con Baldini è tutta un'altra cosa' Nel match contro il Potenza sono stati gli ospiti a partire meglio e, infatti, la squadra di Baldini è andata in svantaggio dopo soli 3 minuti. Il Catania si è poi svegliato e ha ribaltato il ...

CorSport: il Milan teme lo stop di due giornate per Ibra, in tal caso farà ricorso Un rosso dopo il quale tutto il Milan ha protestato, scrive, in particolare Donnarumma. Ora il club trema, in attesa del comunicato del giudice sportivo. Ibra rischia due giornate di stop e potrebbe ...

CorSport - Gattuso premia la squadra: due giorni di relax dopo la vittoria di Genova CalcioNapoli24 Il CorSport in apertura: "CR7 bufera social. Ibra, bufera Covid" Per quanto riguarda Ibrahimovic invece bufera dopo le foto che lo ritraggono a pranzo in un ristorante in zona rossa: lo svedese si difende dicendo che fosse un incontro di lavoro.

Corsport - Cr7, bufera social CR7 bufera social. Ibra, bufera Covid", apre così l'edizione del Corriere dello Sport in edicola stamane. Per il campione portoghese tante polemiche e critiche dai tifosi ...

