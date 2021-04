Coronavirus Sicilia, il bollettino del 13 aprile 2021: 1.384 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 1.384 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 27.618 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 13 aprile 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi sale dunque, al 5%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 24.671. Crescono i ricoveri: +25 rispetto alla giornata di ieri (in totale 1.214), di cui 176 in terapia intensiva (+2). 23.281 sono le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi sono 10, 412 i guariti.Palermo è ancora una volta la città in cui si registra l’incremento maggiore con ben 514 nuovi contagi. 321 a Catania, 113 a ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 1.384 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 27.618 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 13. Il rapporto tra contagiati e tamponi sale dunque, al 5%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 24.671. Crescono i ricoveri: +25 rispetto alla giornata di ieri (in totale 1.214), di cui 176 in terapia intensiva (+2). 23.281 sono le persone in isolamento domiciliare. Idecessi sono 10, 412 i guariti.è ancora una volta la città in cui si registra l’incremento maggiore con ben 514contagi. 321 a Catania, 113 a ...

