(Di martedì 13 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Se torniamo a una situazione di prudenza e sotto controllo, tornare a riaprire mi sembra di buon senso. Miche da qui al 2tuttasia”. Lo ha detto Matteo, leader della Lega, ospite a Cartabianca su Rai3. “Se fossimo a un mese fa – ha aggiunto – oggi 13 regionine sarebbero gialle con quei vecchi criteri scientifici che sono stati decisi dai medici, dai virologi, dal Cts fino al mese scorso. Poi è stato cancellato il giallo per prudenza in attesa dei vaccini. Va bene, però ad oggi, stando ai criteri che i medici hanno usato fino a un mese fa, che gli scienziati e Speranza usavano fino a un mese fa, ad oggi in mezzaci sarebbero bar aperti e ristoranti aperti”. Sull'arrivo dei vaccini, il leader della ...

Advertising

ilariacapua : Ecco un esempio di ottimo giornalismo anti-strumentalizzazione. Grazie @Open_gol - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Coronavirus, Salvini “Mi auguro 2 giugno Italia aperta” - - CorriereCitta : Coronavirus, Salvini “Mi auguro 2 giugno Italia aperta” - ClaudiaBriosch7 : RT @NapolitanoIda: @Iperbole_ @RichbonesE Salvini è contro ai vaccini ai carcerati perché altrimenti Verdini finito ai domiciliari causa co… - gianluca826 : Dopo 1 anno nulla è cambiato. #Salvini #COVID19 #coronavirus #coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Salvini

... da Milano, il presidente di Fi, che oggi, intanto, ha incassato la solidarietà di Matteo, ...agli ultimi periodici check up cardiaci dopo la lunga convalescenza per la positività al'Ora - casualmente con la Lega ditornata al governo - a Viale Mazzini si lavora per il suo ... Poi le dichiarazioni sul. Parole che hanno fatto sollevare un vero e proprio polverone.L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Il ministro della Salute e gli attacchi per l’«eccessivo rigore» delle chiusure: «È una battaglia politica e non mi scandalizzo». Le rassicurazioni ricevute da Draghi ...