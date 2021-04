Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 14 aprile 2021 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arrivata dagli USA la notizia possibile della somministrazione del vaccino Johnson&Johnson per motivi precauzionali Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. oggi, mercoledì 14 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Continua a tener banco la questione delle riaperture le riaperture, che, come dichiarato dal Professor Franco Locatelli, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico “dovranno essere ben ponderate in funzione dei numeri”. Del resto, fa testo il caso della Sardegna, passata nel giro di poche settimane da zona bianca a fascia rossa, con le massime restrizioni applicabili, per l’alto numero di contagi. Cinema, teatri, musei e spettacoli all’aperto ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arrivata dagli USA la notizia possibile della somministrazione del vaccino Johnson&Johnson per motivi precauzionali Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, mercoledì 14andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Continua a tener banco la questione delle riaperture le riaperture, che, come dichiarato dal Professor Franco Locatelli, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico “dovranno essere ben ponderate in funzione dei numeri”. Del resto, fa testo il caso della Sardegna, passata nel giro di poche settimane da zona bianca a fascia rossa, con le massime restrizioni applicabili, per l’alto numero di contagi. Cinema, teatri, musei e spettacoli all’aperto ...

