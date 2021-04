Coronavirus, nel Regno Unito tutti gli over 50 hanno ricevuto una dose. In Slovenia nessun limite di età per AstraZeneca (Di martedì 13 aprile 2021) Regno Unito EPA/NEIL HALL Tornano i clienti dei pub all’aperto a Londratutti gli over 50 britannici hanno ricevuto una dose di vaccino Nel Regno Unito tutte le persone sopra i 50 anni hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti Covid. Nel giorno in cui hanno riaperto diverse attività all’aperto, tra cui i pub presi d’assalto sin dalla mattina di ieri 12 aprile, il governo festeggia il raggiungimento in anticipo dell’obiettivo di copertura sugli over 50, oltre che sui soggetti più a rischio, due giorni prima del previsto. «Abbiamo raggiunto una tappa estremamente significativa nel nostro programma di vaccinazione – ha detto ... Leggi su open.online (Di martedì 13 aprile 2021)EPA/NEIL HALL Tornano i clienti dei pub all’aperto a Londragli50 britanniciunadi vaccino Neltutte le persone sopra i 50 annialmeno unadel vaccino anti Covid. Nel giorno in cuiriaperto diverse attività all’aperto, tra cui i pub presi d’assalto sin dalla mattina di ieri 12 aprile, il gno festeggia il raggiungimento in anticipo dell’obiettivo di copertura sugli50, oltre che sui soggetti più a rischio, due giorni prima del previsto. «Abbiamo raggiunto una tappa estremamente significativa nel nostro programma di vaccinazione – ha detto ...

Advertising

vaticannews_it : #12aprile #arte #MuseiVaticani, anche il 2021 nel segno di Raffaello. Intervista alla direttrice Barbara Jatta… - repubblica : Coronavirus nel mondo, in Gran Bretagna obiettivo raggiunto: si parte con i vaccini agli under 50 - repubblica : Coronavirus nel mondo: in Brasile oltre 4 mila vittime in 24 ore, la Turchia sfiora i 50 mila casi al giorno - crotoneok : ? Crotone, Coronavirus: oltre mille casi attivi nel crotonese, Cutro in 'Zona Rossa' - Rossell57015480 : RT @vaniacavi: credevano di poter controllare/eliminare un coronavirus COSA MAI SUCCESSA PRIMA credono che la tecnologia risolva tutti i l… -