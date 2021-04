Coronavirus, negli Usa la Fda chiede lo stop di Johnson&Johnson dopo sei casi sospetti. L’Oms: «Fermiamo i mercati di animali selvatici» (Di martedì 13 aprile 2021) USA La Fda chiede la sospensione del vaccino Johnson&Johnson La Fda (Food and Drug Administration) e il Cdc (Centers for Disease Control) hanno richiesto la sospensione precauzionale del vaccino anti-Covid di Johnson&Johnson negli Stati Uniti, dopo la segnalazione di 6 casi di formazione di «coaguli di sangue» nelle due settimane successive alla somministrazione del preparato. Tutti i 6 casi di reazione rara avversa hanno riguardato donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni, scrive il New York Times. Sinora, negli States, sono state somministrate circa 7 milioni di dosi del preparato della J&J. Nel frattempo, la Fda ha raccomandato di «mettere precauzionalmente in pausa tutte le somministrazioni del vaccino», annunciando una conferenza stampa (alle ore 16 ... Leggi su open.online (Di martedì 13 aprile 2021) USA La Fdala sospensione del vaccino Johnson&Johnson La Fda (Food and Drug Administration) e il Cdc (Centers for Disease Control) hanno richiesto la sospensione precauzionale del vaccino anti-Covid di Johnson&JohnsonStati Uniti,la segnalazione di 6di formazione di «coaguli di sangue» nelle due settimane successive alla somministrazione del preparato. Tutti i 6di reazione rara avversa hanno riguardato donne di età compresa tra i 18 e i 48 anni, scrive il New York Times. Sinora,States, sono state somministrate circa 7 milioni di dosi del preparato della J&J. Nel frattempo, la Fda ha raccomandato di «mettere precauzionalmente in pausa tutte le somministrazioni del vaccino», annunciando una conferenza stampa (alle ore 16 ...

