Coronavirus | l’Oms chiede lo stop alla vendita di animali selvatici vivi nei mercati | “Fonte di oltre il 70% delle nuove malattie infettive”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 aprile 2021)dineialimentari per evitare la diffusione di. È questa l’indicazione diffusa dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)luce anche degli sviluppi sulle indagini riguardanti il passaggio da animale a uomo del Covid-19. “Gli, in particolare quelli, sono ladiil 70% di tutte leemergenti nell’uomo, moltequali sono causate da nuovi virus – spiegano gli esperti – I mammiferi, in particolare, rappresentano un rischio per l’emergere di ...