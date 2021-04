Coronavirus Italia: oggi altri 13.447 casi e 476 vittime (Di martedì 13 aprile 2021) I dati del ministero della Sanità elaborati sulla base di 304.990 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende al 4,4% dal 5,1% di ieri. Superate le 115mila vittime da inizio pandemia Leggi su ilsole24ore (Di martedì 13 aprile 2021) I dati del ministero della Sanità elaborati sulla base di 304.990 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende al 4,4% dal 5,1% di ieri. Superate le 115milada inizio pandemia

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 13.447 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 13.297.898 Di cui prime dosi:… - fattoquotidiano : #ULTIMORA / COVID / I DATI IN ITALIA Tornano a salire le terapie intensive nelle ultime 24 ore, ecco tutti i dati - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @ottogattotto: #DAlema:'Non percepisco alcun rimborso' Me diverto a fallo gratis. - micerco : RT @SkyTG24: I dati aggiornati del ministero della Salute: -