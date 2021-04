Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 13 aprile (Di martedì 13 aprile 2021) L’andamento aggiornato dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 13 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 9.789 nuovi positivi e i 358 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I nuovi casi positivi di oggi 13 aprile suddivisi regione per regione: in Basilicata sono 184 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.460 tamponi molecolari, e sono 3 i decessi. In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 181 (-9): al San Carlo di Potenza 32 nel reparto di malattie infettive, 33 in pneumologia, 16 in medicina d’urgenza, 5 in terapia intensiva e 20 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 30 nel reparto di malattie infettive, 17 in pneumologia, 21 in medicina ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) L’andamento aggiornato dei contagi diin13con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 9.789 nuovi positivi e i 358 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I nuovi casi positivi di13suddivisi regione per regione: in Basilicata sono 184 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.460 tamponi molecolari, e sono 3 i decessi. In calo il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 181 (-9): al San Carlo di Potenza 32 nel reparto di malattie infettive, 33 in pneumologia, 16 in medicina d’urgenza, 5 in terapia intensiva e 20 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 30 nel reparto di malattie infettive, 17 in pneumologia, 21 in medicina ...

