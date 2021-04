Coronavirus in Toscana: 34 morti, oggi 13 aprile. Nuova strage di 80enni. E 210mila contagi da inizio pandemia (Di martedì 13 aprile 2021) La strage quotidiana di anziani non si ferma: sono 34, oggi 13 aprile 2021, i morti per Coronavirus in Toscana. Si tratta di 20 donne e 14 uomini con età media di 81 anni. La domanda, purtroppo senza risposta, che rimbomba è questa: e se fossero stati vaccinati in tempo? Mentre sono 934 i nuovi contagiati (914 sono confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico) con età media di 44 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 aprile 2021) Laquotidiana di anziani non si ferma: sono 34,132021, iperin. Si tratta di 20 donne e 14 uomini con età media di 81 anni. La domanda, purtroppo senza risposta, che rimbomba è questa: e se fossero stati vaccinati in tempo? Mentre sono 934 i nuoviati (914 sono confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico) con età media di 44 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

