Coronavirus in Campania, i dati del 12 aprile: 1.627 nuovi positivi e 1.848 guariti (Di martedì 13 aprile 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 12 aprile dell’unità di Crisi regionale riporta 1.627 positivi su 14.571 tamponi effettuati. Sono 1.627 i casi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore su 14.571 tamponi molecolari esaminati. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, l’indice di positività si attesta, dunque, all’11,16%. Sette Leggi su 2anews (Di martedì 13 aprile 2021)in: il bollettino di ieri 12dell’unità di Crisi regionale riporta 1.627su 14.571 tamponi effettuati. Sono 1.627 i casialinnelle ultime 24 ore su 14.571 tamponi molecolari esaminati. Secondo idell’Unità di crisi della Regione, l’indice dità si attesta, dunque, all’11,16%. Sette

