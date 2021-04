Coronavirus in Calabria, nuova ordinanza di Spirlì: disposta la “zona rossa” per quattro comuni nel cosentino ed uno nel crotonese (Di martedì 13 aprile 2021) Coronavirus in Calabria: la nuova ordinanza del presidente Spirlì riguarda Acri, Altomonte, Crosia, San Giovanni in Fiore e Cutro. Misure in vigore dal 13 al 26 aprile Il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha emanato una nuova ordinanza che dispone la “zona rossa” per i comuni di Acri, Altomonte, Crosia e San Giovanni in Fiore (provincia di Cosenza) e Cutro (Crotone).L’ordinanza ha validità dalle ore 5 del 13 aprile a tutto il 26 aprile. Nei comuni interessati, è scritto nel provvedimento, “si assiste a un trend fortemente crescente nelle ultime due settimane e, in particolare, negli ultimi 7 giorni si registra una incidenza, ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021)in: ladel presidenteriguarda Acri, Altomonte, Crosia, San Giovanni in Fiore e Cutro. Misure in vigore dal 13 al 26 aprile Il presidente della Regione, Nino, ha emanato unache dispone la “” per idi Acri, Altomonte, Crosia e San Giovanni in Fiore (provincia di Cosenza) e Cutro (Crotone).L’ha validità dalle ore 5 del 13 aprile a tutto il 26 aprile. Neiinteressati, è scritto nel provvedimento, “si assiste a un trend fortemente crescente nelle ultime due settimane e, in particolare, negli ultimi 7 giorni si registra una incidenza, ...

