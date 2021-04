Coronavirus | il punto di Luca Zaia | ' Pochi ingressi e tante negativizzazioni | la curva sta calando'

(Di martedì 13 aprile 2021) Laepidemiologica stain Veneto. Lo ha reso noto il presidente della Regione, dati del bollettino di martedì 13 aprile in mano, durante il quoditianostampa in diretta dalla sede ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus punto

Azienda Usl Toscana nord ovest

... annullando la rete; così negli spogliatoi si va con unvirtuale a testa, il che rende ancora ...in vetta alla classifica nonostante abbia dovuto saltare ben due partite a causa deled ...... dati del bollettino di martedì 13 aprile in mano, durante il quoditianostampa in diretta ... Allegati 663 - 2021 Report informatizzato_20210413_ore8 - 2 Argomenti: bollettinoluca ...Nella puntata du martedì 13 aprile ... la morte della madre di Salvio colpita dal Covid-19. In questo il loro legame si è rivelato la carta vincente: "Abbiamo vissuto un evento molto doloroso ...Il Piano riguarda 16 delle 19 Aziende ospedaliere della Regione: il punto d'arrivo è portare a 700 i posti di ... nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e da un co-finanziamento ...