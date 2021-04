Coronavirus | Durigon | «Riaperture graduali prima del 2 maggio | dati e vaccinazioni incoraggianti»

(Di martedì 13 aprile 2021) Il sottosegretario all’Economia Claudio(Lega) è stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università Niccolò Cusano, su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt). Roma, proteste dei lavoratori,: «Ho incontrato diverse delegazioni ieri»ha commentato le proteste dei ristoratori ieri nella Capitale. «Li ho ricevuti al Ministero – ha affermato- Sono venute due delegazioni nel corso della giornata di ieri. Abbiamo cercato di dialogare, capire qual è la situazione in questo momento. Il disagio causato dalle chiusure è enorme, noi stiamo lavorando per cercare di dargli una risposta. Lo stesso Draghi ha detto che si possono valutaredel 2. Abbiamo parlato anche del ...

