Coronavirus, Draghi spinge per le riaperture. Le ultime sulla campagna di vaccinazione – LIVE (Di martedì 13 aprile 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 10.13 – I sintomi post Covid in un paziente su dieci. Quali sono quelli più comuni 9.48 – Ombrelloni distanziati, fasce orarie ma non solo: le regole in spiaggia per l'estate 2021. Ecco come andremo a mare 9.05 – Vaccini, slitta il traguardo delle 500.000 somministrazioni giornaliere 8.00 – L'Italia è allo stremo. Draghi spinge per le riaperture, il Cts al lavoro su protocolli meno stringenti 18.00 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 aprile Coronavirus17.20 – Salvini insiste: ...

