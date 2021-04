Coronavirus, altri 6 morti in un giorno: le vittime delle Marche sfiorano quota 2.800/ La mappa del contagio (Di martedì 13 aprile 2021) ANCONA - I contagi sono in calo da qualche giorno nelle Marche , ma purtroppo non si ferma la scia di lutti legata al Covid . Oggi, martedì 13 aprile, il Gores ha segnalato 6 morti , 3 uomini e 3 ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 13 aprile 2021) ANCONA - I contagi sono in calo da qualchenelle, ma purtroppo non si ferma la scia di lutti legata al Covid . Oggi, martedì 13 aprile, il Gores ha segnalato 6, 3 uomini e 3 ...

Advertising

borghi_claudio : @UMBERTOALF Ho qualche chilo di studi e ormai un anno di dati e osservazione diretta. Quanto al governo siamo in m… - Affaritaliani : 'Una emergenza sanitaria significa che c’è gente che si ammala e muore più del normale. Ma quest’anno succede il co… - ilpost : La Danimarca è il primo paese europeo ad avere introdotto un certificato per i vaccinati, i negativi e i già contag… - vinierm : RT @sole24ore: #Coronavirus, in #Italia #oggi altri 13.447 casi e 476 vittime - NewSicilia : Altri 2 Comuni in #ZonaRossa in #Sicilia: ecco quali #Newsicilia -