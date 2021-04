Corona virus: Italia, 519220 attualmente positivi a test (-5197 in un giorno) con 115088 decessi (476) e 3158725 guariti (18160). Totale di 3793033 casi (13447) Dati della protezione civile: effettuati 304990 tamponi (Di martedì 13 aprile 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 519220 attualmente positivi a test (-5197 in un giorno) con 115088 decessi (476) e 3158725 guariti (18160). Totale di 3793033 casi (13447) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 304990 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 13 aprile 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(476) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

icaruscried : @gabarbzz vamos limpar o search da cardi b? cardi b bate em mendigo cardi b drogou homens cardi b bate carteira c… - DigitalMatt3 : RT @25O319: Ora ve lo dico, ma non vi incazzate. La pandemia corona virus non era altro che il solito virus influenzale di tutti gli anni. - b_1n0 : RT @25O319: Ora ve lo dico, ma non vi incazzate. La pandemia corona virus non era altro che il solito virus influenzale di tutti gli anni. - gabarbzz : @icaruscried vamos limpar o search da cardi b? cardi b bate em mendigo cardi b drogou homens cardi b bate carteir… - Ladygalga1 : RT @25O319: Ora ve lo dico, ma non vi incazzate. La pandemia corona virus non era altro che il solito virus influenzale di tutti gli anni. -