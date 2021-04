(Di martedì 13 aprile 2021) L'Ecosi era rivolto al tribunale amministrativo per contestare la richiesta'Agcom di rimuovere dal proprio serviziole opere digitali. "Grande apprezzamento per la sentenza" da partea Fieg

Advertising

avvalessandrod4 : Copyright, il Tar boccia la rassegna stampa che pubblica articoli integrali (senza il consenso dell'editore)… - pleporace : RT @giusmo1: Copyright, il Tar boccia la rassegna stampa che pubblica articoli integrali (senza il consenso dell'editore) - eziomauro : RT @giusmo1: Copyright, il Tar boccia la rassegna stampa che pubblica articoli integrali (senza il consenso dell'editore) - giornalettismo : Il #Tar del Lazio ha bocciato il doppio ricorso presentato da #EcodellaStampa nei confronti di #AgCom: fare rassegn… - repubblica : RT @giusmo1: Copyright, il Tar boccia la rassegna stampa che pubblica articoli integrali (senza il consenso dell'editore) -

Ultime Notizie dalla rete : Copyright Tar

ilgazzettino.it

'La pronuncia delconferma di fatto la decisione dell' Agcom che ha segnato la strada verso la liberalizzazione, riconoscendo in modo definitivo il comportamento illecito attraverso il quale la ...È il principio espresso chiaramente daldel Lazio in due sentenze con le quali ha respinto altrettanti ricorsi proposti da l'Eco della Stampa per contestare una doppia ordinanza dell'Agcom che ...Il Tar del Lazio ha definitivamente respinto il ricorso presentato dalla società di media monitoring Eco della Stampa contro la delibera Agcom che vietava di utilizzare nelle rassegne stampa articoli ...La giustizia amministrativa si è pronunciata dando ragione ad AgCom dopo il ricorso dell'Eco della Stampa Il pronunciamento del Tar del Lazio è destinato a fare rumore e a invertire quanto accadeva so ...