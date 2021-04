Contratti di lavoro irregolari, carabinieri chiudono supermercato: multe per 24 mila euro (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ad Acerra i carabinieri della locale stazione insieme ai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno effettuato delle ispezioni volte al contrasto del fenomeno del lavoro sommerso, alla verifica del rispetto delle normativa sulla sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro e del rispetto delle norme anti-contagio. Quasi 24mila euro – tra illeciti penali e amministrativi – la somma complessiva che i carabinieri hanno contestato all’amministratore unico di un supermercato di via Paganini. I militari dell’arma hanno constatato che all’interno del punto vendita 4 lavoratori fossero stati assunti con forma ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ad Acerra idella locale stazione insieme aidel nucleo ispettorato deldi Napoli – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno effettuato delle ispezioni volte al contrasto del fenomeno delsommerso, alla verifica del rispetto delle normativa sulla sicurezza e l’igiene nei luoghi die del rispetto delle norme anti-contagio. Quasi 24– tra illeciti penali e amministrativi – la somma complessiva che ihanno contestato all’amministratore unico di undi via Paganini. I militari dell’arma hanno constatato che all’interno del punto vendita 4 lavoratori fossero stati assunti con forma ...

