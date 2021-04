Continuano le proteste di alcune categorie di lavoratori nella Capitale (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, nuova manifestazione dei ristoratori nella mattina del 13 aprile. Sfilata assieme ad ambulanti e tassisti. Nuova manifestazione dei ristoratori a Roma: la protesta continua al Circo Massimo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, nuova manifestazione dei ristoratorimattina del 13 aprile. Sfilata assieme ad ambulanti e tassisti. Nuova manifestazione dei ristoratori a Roma: la protesta continua al Circo Massimo su Notizie.it.

fisco24_info : Covid: commercianti a Circo Massimo, lasciati in mutande: Continuano le proteste, a Piazza San Silvestro assemblea… - periodicodaily : Minneapolis: continuano le proteste per l’uccisione di Daunte Wright #Minneapolis #DaunteWright @Billa42_ - Billa42_ : Minneapolis: continuano le proteste per l’uccisione di Daunte Wright - melania_ccc : RT @Informa_Press: Continuano le #proteste a #Roma. Petardi contro la #Polizia ?? - visco_gaetano : RT @Informa_Press: Continuano le #proteste a #Roma. Petardi contro la #Polizia ?? -