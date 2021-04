CONMEBOL | accordo con Sinovac per 50mila dosi di vaccino cinese

(Di martedì 13 aprile 2021) Il presidente della Alejandro Dominguez ha annunciato ufficialmente che la societàBiotech Ltd donerà un totale di 50.000del suocontro il COVID-19 alla, come un chiaro e positivo sostegno al calcio sudamericano. L’immunizzazione sarà rivolta alle migliori squadre del calcio professionistico sudamericano nei tornei della massima serie maschile e L'articolo

... con gli ospedali ben oltre il collasso, e un tragedia umanitaria difficilmente arginabile, la CONMEBOL (la Confederazione sudamericana di calcio) ha raggiunto un accordo con la società farmaceutica ... Siamo alla guerra del calcio e la prima battaglia l'hanno vinta i club: la CONMEBOL, confederazione sudamericana, su richiesta della Fifa ha infatti deciso di rinviare le ... tutti i club sono d'accordo: ... Il comunicato della CONMEBOL: "Grazie, hanno capito che qui il calcio è fondamentale per i sudamericani".