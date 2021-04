Comunali Napoli | Bassolino | “Mi auguro che il Pd sostenga la mia candidatura”

Leggi su dire

(Di martedì 13 aprile 2021) NAPOLI – “Ricevere il sostegno del Pd? Vedremo, mi auguro che possa farlo e da parte mia con grande piacere”. Lo dice il candidato sindaco di Napoli Antonio Bassolino ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1. “Non sono iscritto al Pd da alcuni anni, ma sono un uomo di sinistra e resto – ricorda – un fondatore del Partito democratico. Oggi, candidandomi, mi rivolgo alla città, alle forze politiche con cui sono in sintonia, e metto l’accento sull’aspetto civico. Intanto, oggi molti che si dicono di sinistra non partecipano più alle elezioni, c’è in Italia un grande partito, anzi il partito più grande di tutti, che è quello dell’astensionismo. Oggi l’astensionismo non è più quello di una volta, ma una scelta politica”. L’ex sindaco annuncia che ci saranno “più liste” a sostegno della sua candidatura “non saranno tantissime liste – sottolinea – ma saranno liste sia civiche che politiche”. Sui nomi di due possibili candidati della coalizione Pd-M5s, il presidente della Camera Roberto Fico e l’ex ministro dell’Università Gaetano Manfredi, Bassolino preferisce non intervenire, spiegando di non vedere “un orientamento definito sui candidati. Questo succede alla sinistra, ma anche alle forze della destra napoletana”.