Commissario per l' emergenza | 84 milioni di dosi tra luglio e settembre

Tra aprile e giugno l'Italia avrà a disposizione 45 milioni di vaccini: il Commissario Figliuolo ha aggiornato il piano per la somministrazione.

'Per giugno avremo 45 milioni di dosi' (il generale Figliuolo) 'Per giugno avremo 45 milioni di dosi': a dirlo è il commissario per l'emergenza Covid, generale Figliuolo, che ha aggiornata il piane vaccinale, come riporta oggi il Corriere della Sera. Mentre si apre il fronte con i governatori regionali, Figliuolo ...

Campagna vaccinale, firmata l'Ordinanza n. 6/2021 del Commissario per l'emergenza Covid-19 Governo Antonia De Mita: «De Luca è come Nabucodonosor, mandiamolo a casa» La figlio di Ciriaco: «Si arrabbia col governo perché le dosi di vaccino non arrivano ma si è vaccinato, insieme ai suoi, prima di tutti. Almeno un po’ di understatement» ...

Gestione vaccini, altolà di Figliuolo a De Luca Il governatore della Campania ha confermato ieri l’intenzione di proseguire con la campagna vaccinale non considerando i soli criteri dell’età. Decisione già comunicata anche al commissario per l’emer ...

