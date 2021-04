Come sta Silvio Berlusconi: ultime news e aggiornamenti sulle sue condizioni di salute (Di martedì 13 aprile 2021) Come sta Silvio Berlusconi, ecco l’aggiornamento sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia. Per la seconda volta nel giro di poche settimane l’ex Premier è stato portato in ospedale ufficialmente “per accertamenti” non meglio specificati. In tanti attendono di sapere se tra due giorni Berlusconi sarà in aula o meno a Siena per dire le sue verità nell’ambito del processo Ruby ter che lo vede imputato. Proprio a causa delle sue condizioni di salute l’udienza dell’8 aprile era stata posticipata al 15. Se le sue condizioni glielo permetteranno, e con l’ok dei medici, l’ex Premier potrebbe andare in aula. Come sta Silvio Berlusconi: gli ultimi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021)sta, ecco l’aggiornamentodidel leader di Forza Italia. Per la seconda volta nel giro di poche settimane l’ex Premier è stato portato in ospedale ufficialmente “per accertamenti” non meglio specificati. In tanti attendono di sapere se tra due giornisarà in aula o meno a Siena per dire le sue verità nell’ambito del processo Ruby ter che lo vede imputato. Proprio a causa delle suedil’udienza dell’8 aprile era stata posticipata al 15. Se le sueglielo permetteranno, e con l’ok dei medici, l’ex Premier potrebbe andare in aula.sta: gli ultimi ...

