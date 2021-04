Come capire se gli piaci anche tu? Tre situazioni ipotetiche per provare a risolvere il dilemma (Di martedì 13 aprile 2021) Non occorre un test d’orientamento per prendere atto che qualcun* vi piace, perché corpo e mente se ne rendono conto già prima che riusciate a formularlo a voce. La cosa più difficile è la risposta a una semplice domanda: è ricambiato? Come capire se gli piaci anche tu? A questi primi step è come domandarsi se l’indomani verremo investiti da un tir a rimorchio mentre attraversiamo la strada o vinceremo un milione di euro: non possiamo davvero saperlo. Volendo, potremmo chiederglielo direttamente. Peccato che persiste anche quell’estremo timore che sia tutto un film nella nostra testa e l’ansia di prenderci un palo grande come una casa soffoca il nostro coraggio. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 aprile 2021) Non occorre un test d’orientamento per prendere atto che qualcun* vi piace, perché corpo e mente se ne rendono conto già prima che riusciate a formularlo a voce. La cosa più difficile è la risposta a una semplice domanda: è ricambiato? Come capire se gli piaci anche tu? A questi primi step è come domandarsi se l’indomani verremo investiti da un tir a rimorchio mentre attraversiamo la strada o vinceremo un milione di euro: non possiamo davvero saperlo. Volendo, potremmo chiederglielo direttamente. Peccato che persiste anche quell’estremo timore che sia tutto un film nella nostra testa e l’ansia di prenderci un palo grande come una casa soffoca il nostro coraggio.

RobertoBurioni : Un appello ai giornalisti: quando vedete uno studio che afferma cose terrorizzanti(come il fatto che una variante '… - fattoquotidiano : Gianmario Ferramonti è una di quelle creature mitologiche del potere italiano di cui è difficile capire la natura.… - fedefederossi : Ciao ?? Come procede la serata ? ?? #pesche vi piace mi pare di capire! Sono molto contento... Spero che vi accompagni a lungo ???? - ifcouldvebeenme : @t0besolon3ly Io sono vergine quindi non posso capire come funziona la mia vita Ok - francigiove1 : RT @hosemprefameee: “per capire la differenza se non sai niente di danza basta anche guardare come la differenza di forza nei passi”?????????? #… -