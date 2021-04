Come cambia la prenotazione del vaccino anti-Covid col nuovo piano vaccinale (Di martedì 13 aprile 2021) Il nuovo piano vaccinale cambia (in parte) le modalità di prenotazione del vaccino anti-Covid nelle varie regioni. Ecco le novità (foto: Hakan Nural/Unsplash)L’Ordinanza del 9 aprile firmata dal commissario straordinario all’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo stabilisce la priorità assoluta all’interno del piano vaccinale agli anziani e alle persone vulnerabili insieme ai loro caregiver. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato una ordinanza basata sul parere di Aifa approva la possibilità di estendere l’intervallo tra le due dosi di vaccino a mRna fino a un massimo di 42 giorni. Quali gli effetti sulle modalità di prenotazione del ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) Il(in parte) le modalità didelnelle varie regioni. Ecco le novità (foto: Hakan Nural/Unsplash)L’Ordinanza del 9 aprile firmata dal commissario straordinario all’emergenza-19 Francesco Paolo Figliuolo stabilisce la priorità assoluta all’interno delagli anziani e alle persone vulnerabili insieme ai loro caregiver. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato una ordinanza basata sul parere di Aifa approva la possibilità di estendere l’intervallo tra le due dosi dia mRna fino a un massimo di 42 giorni. Quali gli effetti sulle modalità didel ...

