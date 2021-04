Citroen C5 X | sintesi fra berlina | station wagon e sport utility

(Di martedì 13 aprile 2021) Il segmento delle berline grandi stradiste ritorna in auge grazie alla nuova Citroen C5 X. Inutile andare a ricercare la somiglianza con il modello precedente. La silhouette moderna e innovativa di Citroen C5 X rimescola le carte del tradizionale segmento D. Berlina, station wagon e sport utility

Ci ha pensato Citroën presentando in anteprima mondiale la C5 X , la sua nuova ammiraglia, che rinnova il segmento delle grandi stradiste con un design originale, rappresentazione di unatra ...DESIGN ED INTERNI NuovaC5 X misura 4.805 mm lunghezza x 1.865 mm larghezza, x 1.485 mm ... Il marchio francese ha presentato la sua nuova ammiraglia descrivendola come unatra l'...Il portellone posteriore, il suo cofano lungo, le linee fluide e aerodinamiche rappresenta una sintesi tra la berlina e la station ... alla qualità del viaggio anche le sospensioni Citroen Advanced ...Citroen C5 X è nuova l'ammiraglia francese con motori a benzina o ibrido plug-in da 225 CV e autonomia in elettrico di 50 km.