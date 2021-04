Cinema Palazzo, Campidoglio: chiesta a proprietà manifestazione interesse (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – Roma Capitale ha richiesto alla proprieta’ dell’immobile che ospita l’ex Cinema Palazzo di manifestare interesse a cedere lo stabile, sulla base del valore economico determinato dall’Amministrazione capitolina dopo sopralluoghi e attivita’ tecnico-estimative effettuate dal Dipartimento Patrimonio, cosi’ come previsto dalla memoria approvata dalla Giunta Capitolina. E’ quanto rende noto il comune di Roma. “Vogliamo che il quartiere di San Lorenzo mantenga uno dei presidi culturali piu’ importanti di questi anni. I cittadini ci chiedono di non perdere uno spazio dedicato alla cultura e alla collettivita’. Per questo abbiamo attivato, nei mesi scorsi, un tavolo tecnico che ha come obiettivo proprio la tutela delle vocazioni culturali dell’edificio in un confronto costante con la cittadinanza, e proseguiremo in questa direzione”, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – Roma Capitale ha richiesto alla proprieta’ dell’immobile che ospita l’exdi manifestarea cedere lo stabile, sulla base del valore economico determinato dall’Amministrazione capitolina dopo sopralluoghi e attivita’ tecnico-estimative effettuate dal Dipartimento Patrimonio, cosi’ come previsto dalla memoria approvata dalla Giunta Capitolina. E’ quanto rende noto il comune di Roma. “Vogliamo che il quartiere di San Lorenzo mantenga uno dei presidi culturali piu’ importanti di questi anni. I cittadini ci chiedono di non perdere uno spazio dedicato alla cultura e alla collettivita’. Per questo abbiamo attivato, nei mesi scorsi, un tavolo tecnico che ha come obiettivo proprio la tutela delle vocazioni culturali dell’edificio in un confronto costante con la cittadinanza, e proseguiremo in questa direzione”, ...

