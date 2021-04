Cinema e Tv in lutto | ci ha lasciati un grande attore

Leggi su howtodofor

(Di martedì 13 aprile 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Ha lottato fino all’ultimo, ma alla fine il cancro ha avuto la meglio, portandosi via Joseph Siravo a 64 anni. Noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Johnny Soprano, padre del protagonista Tony, nella seguitissima serie HBO «I Soprano», andata in onda dal 1999 al 2007 (era apparso in cinque episodi, durante alcuni flashback del figlio con la psicanalista dalla quale era in cura per i suoi attacchi di panico). L’aveva debuttato sulschermo nel 1993 con «Carlito’s Way» di Brian De Palma (era Vincent “Vinnie” Tagliucci) e nel 2015 aveva vestito i panni di John Gotti nel film «The Wannabe». La notizia della morte di Siravo è stata confermata dalla figlia Allegra Okarmus con un post su Instagram: «Ero al suo fianco quando il mio adorato papà è morto serenamente questa ...